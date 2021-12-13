Раздельное обучение для вакцинированных и невакцинированных ввели в колледже в ВКО

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В одном из колледжей Усть-Каменогорска ввели раздельное обучение. Невакцинированных студентов отстранили от занятий в офлайн-формате. Руководство учебного заведения разъяснило свою позицию, передает YK-news.kz.

Читатели сообщили изданию, что с 10 декабря в колледже имени Нургалиева не пускают на занятия невакцинированных студентов, они должны учиться дистанционно или приносить ПЦР-тест.

Ситуацию разъяснил директор колледжа Марат Нургалиев. По его словам, с 10 декабря в силу вступил внутренний приказ, направленный на защиту здоровья студентов в условиях пандемии.

На основании документа в заведении действительно ввели раздельное обучение для вакцинированных и невакцинированных учащихся.

"Технологии дистанционного обучения у нас были апробированы в прошлом учебном году, технические возможности имеются", - пояснил Марат Кумашевич.

Он добавил, что решение о раздельном обучении принято руководством колледжа самостоятельно (в соответствии с его компетенциями и требованием законодательства) и в интересах непривитых студентов, так как они не имеют необходимой иммунной защиты.

Директор колледжа сообщил, что с начала учебного года из-за заболевания невакцинированных учащихся 15 групп были отправлены на двухнедельный карантин. А это около 400 студентов, или более 50 процентов всего контингента.

Марат Нургалиев заверил, что требования об обязательной вакцинации или сдачи ПЦР-теста к учащимся не предъявляют.

"Об этом в приказе нет ни одного слова, это известно всем студентам и их родителям. Текст приказа доведен до каждого из них", - заявил руководитель.

Как долго продлится раздельное обучение, пока неизвестно. Сейчас прививки против COVID-19 не имеют 44 процента студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946724-razdelnoe-obuchenie-dlya-vaktsinirovannyh-i-nevaktsinirovannyh-vveli-v-kolledzhe-v-vko/