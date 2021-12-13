Младенец весом более 6 килограммов родился в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы родился младенец весом 6 280 грамм и ростом 66 сантиметров. Как рассказали в Центре перинатологии и детской кардиохирургии, ребенок родился на сроке 40 недель путем кесарева сечения. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, передает NUR.KZ.

“Состояние мамы сейчас удовлетворительное, это ее первый ребенок, ей 20 лет. Ребенок находится рядом с мамой. Новорожденный абсолютно здоров, он под наблюдением врачей",- рассказала директор Центра Гульнара Нурланова.

По словам директора, это самый крупный ребенок, который родился в Центре перинатологии и детской кардиохирургии.

“У нас рождались крупные дети, последний случай - новорожденный имел вес 5 кг 800 грамм, но 6 кг 280 грамм - это впервые в нашем Центре”,- рассказывает Гульнара Нурланова.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Рудном - там год назад появился на свет малыш весом 6,1 килограмма при росте всего 57 см.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946679-mladenets-vesom-bolee-6-kilogrammov-rodilsya-v-almaty/