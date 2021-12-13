Могут ли школьников вакцинировать без согласия родителей, объяснили в Минздраве

Пользователи Казнета пересылают друг другу сообщение о некоем новом нормативно-правовом акте, в соответствии с которым детей в школах будут прививать независимо от мнения родителей. На самом деле это не так.
Информацию о подобном документе опровергли корреспонденту StopFake.kz в Министерстве здравоохранения Казахстана.
"Такого НПА не существует. Эта информация не соответствует действительности", – сообщили в ведомстве.
Ранее казахстанцы распространяли фейк о том, что присутствие ребенка в школе в день вакцинации будет расцениваться как согласие на проведение процедуры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946667-mogut-li-shkolnikov-vaktsinirovat-bez-soglasiya-roditeley-obyasnili-v-minzdrave/