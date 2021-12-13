Могут ли школьников вакцинировать без согласия родителей, объяснили в Минздраве

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Пользователи Казнета пересылают друг другу сообщение о некоем новом нормативно-правовом акте, в соответствии с которым детей в школах будут прививать независимо от мнения родителей. На самом деле это не так.

Информацию о подобном документе опровергли корреспонденту StopFake.kz в Министерстве здравоохранения Казахстана.

"Такого НПА не существует. Эта информация не соответствует действительности", – сообщили в ведомстве.

Сообщение с ложной информацией. Скриншот: stopfake.kz

Ранее казахстанцы распространяли фейк о том, что присутствие ребенка в школе в день вакцинации будет расцениваться как согласие на проведение процедуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946667-mogut-li-shkolnikov-vaktsinirovat-bez-soglasiya-roditeley-obyasnili-v-minzdrave/