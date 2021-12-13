Гуляющую по улице "невесту в ластах" сняли на видео в Актау

Фото: Lada.kz

Очевидцы сняли на видео прогулку девушки в свадебном платье и ластах на набережной Актау. Пользователи стали гадать, что стало поводом для необычного образа и поведения, передает Lada.kz.

Некоторые предположили, что "невеста в ластах" проиграла в споре. По какой именно причине женщина выбрала столь оригинальный наряд, доподлинно неизвестно.

В полиции сообщили, что вызова по данному факту не поступало. Информации по поводу героини ролика у медиков тоже нет.

В приемном покое областного центра психического здоровья уклонились от ответа, отмечает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946610-gulyayuschuyu-po-ulitse-nevestu-v-lastah-snyali-na-video-v-aktau/