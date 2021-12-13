Главу "Костанай-Су" арестовали на 15 суток

Еркебулан Файзуллаев. Фото: с сайта tobolinfo.kz

Руководитель объекта по водоснабжению ГКП "Костанай-Су" Еркебулан Файзуллаев провел 15 суток в приемнике для административно арестованных. Об этом стало известно из постановления Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная, передает "ТоболИнфо".

По материалам дела, 27 ноября около 22.45 часов глава организации был остановлен на пересечении улиц Баймагамбетова и Амангельды за рулем Chevrolet.

Еркебулан Файзуллаев отказался от медицинского освидетельствования, так как не отрицал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Файзуллаев Еркебулан Рахманович был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.613 КоАП РК (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).

Ему было назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет. Срок ареста начал исчисляться с 13 часов 38 минут 28 ноября 2021 года", - говорится в постановлении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946599-glavu-kostanay-su-arestovali-na-15-sutok/