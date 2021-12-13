Аварии на трубопроводе в СКО объяснили малым количеством снега (видео)

Кадр из видео: Петропавловск.news

В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области трубопровод прорвало сразу в нескольких местах. Жители сел остались без воды, а в водоснабжающей организации заявили, что причиной аварии стало слишком малое количество снега, передает Петропавловск.news.

Жители Уалихановского района пожаловались на частые отключения воды. Ситуацию прокомментировали в ТОО "Кызылту Су Арнасы" - предприятие разослало объявления о прекращение подачи воды в связи с устранением порыва.

"В связи с минимальным покровом снега и понижением температуры ниже 20° начала трескаться почва. В свою очередь не выдерживают трубы, и на швах происходит деформация, вызывая тем самым порыв.

Порывы устраняем незамедлительно. В каждом населенном пункте имеется пункт раздачи воды, где находится резервуар с запасами живительной влаги", - цитирует издание главу ТОО Нурболата Габбасова.

Руководитель предприятия добавил, что из-за частой работы над устранением аварий многие работники болеют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946572-avarii-na-truboprovode-v-sko-obyasnili-malym-kolichestvom-snega-video/