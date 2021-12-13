Учеников начальных классов перевели на "дистанционку" в Нур-Султане

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В понедельник, 13 декабря, в Нур-Султане ученики 0-4 классов, занимающиеся в первую смену, будут учиться в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

"В связи с понижением температуры воздуха 13 декабря учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении управления образования, опубликованном на официальном сайте акимата.

Согласно данным портала Gismeteo, сегодня утром в Нур-Султане ожидается от 18 до 21 градуса мороза, ветер порывами до 3-5 м/с. К 15.00 температура воздуха поднимется до -14 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946570-uchenikov-nachalnyh-klassov-pereveli-na-distantsionku-v-nur-sultane/