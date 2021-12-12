Сильный ветер, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным специалистов, 13 декабря на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на юго-западе области 15-20 м/с.

В понедельник в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области туман, гололед. Ветер западный на севере области 15-20 м/с. Кроме того, завтра в Шымкенте и Туркестане прогнозируют туман.

13 декабря на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Как прогнозируют синоптики, завтра в центре и на юге Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, северный на севере области 15-20 м/с.

Днем 13 декабря на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер западный 18 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Гололед пообещали в Жезказгане и Караганде.

13-15 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с.

В Алматы завтра днем ожидается плюсовая температура: 5-7 градусов выше нуля. Осадков не прогнозируют. Ночью до минус 2.

В Нур-Султане 13 декабря будет без осадков. Днем столбики термометров покажут 13-15 градусов со знаком минус, ночью - до 22 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946562-silnyy-veter-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/