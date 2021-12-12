Хищные кошки попали на фото в природном парке в Мангистау

Каракал. Фото: Lada.kz

Хищных представителей семейства кошачьих сняли на фото на территории государственного регионального природного парка "Кызылсай" в Мангистау.

Инспекторы парка поделились снимками с корреспондентами издания "Лада". В ходе рейдовых работ на территории заповедника была замечена редкая хищная кошка - каракал и степной кот.

Как отметили специалисты, каракал внесен в Красную книгу. Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.

Каракал. Фото: Lada.kz

"Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесен в Красную книгу", - пояснили они.

Степной кот. Фото: Lada.kz

Также в объектив попал степной кот. Это хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространен и не занесен в Красную книгу.

Степной кот. Фото: Lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946554-hischnye-koshki-popali-na-foto-v-prirodnom-parke-v-mangistau/