Школьник из Мангистау подарил своей школе миллион тенге. В МОН высказались о ситуации

Азамат Токсанбай. Фото: Tumba.kz

Четвероклассник из Мангистау, победивший в республиканском конкурсе социальных проектов, решил направить выигранный им миллион тенге на приобретение интерактивной доски для своей школы. Председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на своей официальной странице в Facebook прокомментировала данную ситуацию.

Она оценила поступок школьника и рекомендовала вернуть деньги мальчику.

"Порадовало, что четвероклассник из Мангистау изготовил прибор для применения на уроках математики и благодаря своим знаниям и стараниям, выиграл 1 миллион тенге на республиканском конкурсе. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы, говорит о его добром сердце и других положительных качествах ", - заявила председатель комитета.

Она также считает, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, а местный исполнительный орган.

"Управлению образования Мангистауской области рекомендовано вернуть школьнику деньги, полученные в результате победы на интеллектуальном конкурсе, и приобрести необходимое оборудование за счет средств, выделяемых из местного бюджета", - написала Каримова в публикации.

Глава комитета подчеркивает, что порывы детей по поддержке и развитию своей школы надо поощрять и поддерживать, однако не в таком случае.

Каримова пояснила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов, для закупа необходимого оборудования выделяются бюджетные средства.

Ранее портал Tumba.kz сообщал, что четвероклассник Азамат Токсанбай выиграл деньги в республиканском конкурсе социальных проектов. Он изготовил из дерева прибор-счетчик, который используют на уроках математики.

Небольшую помощь в изготовлении данного счетчика оказал дедушка мальчика. Работу школьника оценили в миллион тенге.

Ребенок с четырех лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счетчик был создан им из цветной бумаги.

Деньги мальчик подарил своей школе. На них купили интерактивную доску, а также, как пишет издание, обновили цветочные горшки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946547-shkolnik-iz-mangistau-podaril-svoey-shkole-million-tenge-v-mon-vyskazalis-o-situatsii/