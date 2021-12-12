Пьяный мужчина выгнал свою мать из дома в Павлодарской области

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Мужчина выгнал свою мать из дома поздним вечером. Теперь ему грозит арест, сообщается в официальном Instagram ДП Павлодарской области.

Женщина обратилась в полицию накануне в 23:00. Она пояснила, что проживает со своим взрослым сыном. Мужчина в тот день явился в нетрезвом состоянии домой, стал оскорблять свою мать, а после выгнал ее из квартиры.

Оставшись одна в темном подъезде, женщина испугалась.

На место прибыли сотрудники полиции. Они застали пожилую женщину в слезах. Она стояла в халате и домашних тапочках.

Как отметили в полиции, 15 минут стражи порядка стучали в дверь квартиры, где проживает женщина. Мужчина все же открыл дверь, и его мать смогла войти внутрь. В отношении сына стражи порядка составили административный протокол по 73 статье КоАП РК.

Ему грозит административный арест сроком до пяти суток.

После беседы с полицейскими о недопустимости такого поведения мужчина попросил прощения у пожилой матери, пообещав, что впредь такого не допустит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946538-pyanyy-muzhchina-vygnal-svoyu-mat-iz-doma-v-pavlodarskoy-oblasti/