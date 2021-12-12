Водитель установил на машину номера умершего человека в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

20-летнего парня задержали атырауские полицейские за установку на свой автомобиль номеров умершего человека, передает МИА "Казинформ".

В УП Атырау обратилась 64-летняя женщина, которая сообщила, что на имя ее умершего супруга приходят штрафы за нарушения ПДД.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, сотрудники патрульной полиции совместно с сотрудниками видеонаблюдения ЦОУ на проспекте Студенческий установили 20-летнего водителя, который установил на свой автомобиль номера умершего.

Государственный регистрационный знак был установлен на машине марки "ВАЗ-21114", который зарегистрирован в РФ.

Выяснилось, что за фальшивым номером числится 16 неоплаченных штрафов. Общая сумма составляет свыше 350 тыс. тенге.

Отмечается, что ведется сбор необходимых документов для последующей передачи в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946537-voditel-ustanovil-na-mashinu-nomera-umershego-cheloveka-v-atyrau/