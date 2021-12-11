Полицейских уволили после смерти подозреваемого на допросе в Шымкенте

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В Шымкенте полицейские попали под следствие по делу о гибели подозреваемого во время допроса, об этом сообщил глава департамента полиции города Ералы Жумаханбетов на своей странице в Facebook.

По информации главы ДП, 8 декабря в Шымкенте по подозрению в совершении краж авто были задержаны двое жителей Костанайской области, ранее судимые за имущественные преступления и разбой.

"В автомашине задержанных обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия автомашин, радиостанции, налобные фонари и перчатки.

При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезде скорой помощи констатирована его смерть.

В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров", - сообщил он.

По словам Жумаханбетова, сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел.

"В то же время их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка. Для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в Шымкент прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра", - заключил начальник департамента полиции города.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что во время допроса в департаменте полиции Шымкента скончался подозреваемый. Позднее в ДП сообщили, что в ходе допроса 31-летний мужчина, доставленный по подозрению в совершении угона нескольких дорогих иномарок, внезапно почувствовал себя плохо. Ему сразу оказали первую медицинскую помощь. Он потерял сознание до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946494-politseyskih-uvolili-posle-smerti-podozrevaemogo-na-doprose-v-shymkente/