Две автодороги закрыли в Алматинской области из-за сильного ветра

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Сегодня, 10 декабря, в Алматинской области из-за усиления ветра закрыто движение для всех видов транспорта на двух автодорогах областного значения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС Алматинской области.

Сообщается, что сильный ветер наблюдается в Алакольском районе региона. В связи с этим закрыто движение на автодороге "Ушарал - Достык (село Жаланашколь)" с 0 по 10,3 км и на автодороге "Ушарал - Камыскала" с 0 по 60 километр.

"ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать сообщениями от службы 112.

При выезде в дальнюю дорогу следует ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - обратились к гражданам в ведомстве.

Напомним, ранее на трассе в Мангистауской области из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946443-dve-avtodorogi-zakryli-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-silnogo-vetra/