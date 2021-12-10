Казахстанца задержали на польско-белорусской границе

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Пятерых иностранцев, в том числе гражданина Казахстана, задержали польские пограничники за пособничество в незаконной миграции. Информацию о задержании казахстанца прокомментировали в казахстанском МИДе, передает корреспондент NUR.KZ.

О задержании иностранцев сообщил официальный Twitter-аккаунт пограничной службы Польши.

По данным ведомства, 16 октября офицеры пограничной службы задержали пятерых нелегальных мигрантов - 4 граждан Ирака и одного гражданина Сирии.

"За пособничество в нелегальной миграции задержаны пять иностранцев - два гражданина Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси", - говорится в сообщении ведомства.

Эту информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В посольство Казахстана в Варшаве поступила информация от правоохранительных органов Польши о задержании гражданина Казахстана, 1991 года рождения, уроженца Северо-Казахстанской области, который подозревается в совершении преступления по статье 264 УК РП "Организация незаконного пересечения границы РП для иных людей".

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. Гражданин РК находится в изоляторе временного содержания в городе Сувалки", - сообщил Смадияров.

Он добавил, что компетентные органы Польши, ссылаясь на принятый в 2018 году закон о защите персональных данных, не могут предоставить личную информацию о задержанном.

"Данное дело находится на контроле посольства Республики Казахстан в Республике Польша", - заключил представитель казахстанского МИДа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946440-kazahstantsa-zaderzhali-na-polsko-belorusskoy-granitse/