Павлодарец устроил скандал, требуя выдать ему кредит

Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию Павлодара обратился работник одной из финансовых организаций и попросил срочно приехать. Оказалось, что причиной вызова стал мужчина, устроивший скандал из-за отказа в кредите, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам звонившего, в финансовую организацию пришел мужчина в неадекватном состоянии, мешал работать, на просьбу покинуть помещение не реагировал и скандалил.

На место выехали правоохранители. Здесь выяснилось, что павлодарец требовал, чтобы ему выдали кредит на приобретение дорогого телефона.

Однако работники отказали ему, потому что клиент не соответствовал условиям - не работал и не погасил другие задолженности.

Тогда мужчина начал кричать, мешая работе сотрудников и распугивая других посетителей.

Лишь при виде полицейских он успокоился и поспешил уйти. За нарушение общественного порядка по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) в отношении него составлен административный протокол. Материал направлен в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946360-pavlodarets-ustroil-skandal-trebuya-vydat-emu-kredit/