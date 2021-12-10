Неприличные телодвижения на полицейской машине сняли на видео в Уральске

Кадр из видео: очевидцы

В социальных сетях опубликовали снятый очевидцами ролик, на котором мужчина забрался верхом на полицейский автомобиль. При этом он совершает неприличные телодвижения. Стражи порядка не стали оставлять такие действия без ответа, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по всему, кадры были сняты на одной из улиц Уральска возле центрального рынка. Патрулирующий этот участок полицейский "УАЗ" оседлал неизвестный, продемонстрировав неприличные телодвижения.

"Это дороги с ямами. И его качает", "Он взрослый мужик, есть дети, скорее всего, что он им показывает? Потом говорим, что молодежь невоспитанная", "Может, он так танцевал?" - комментируют пользователи.

Полицейским удалось установить личность правонарушителя, им оказался 37-летний житель города. В отношении него были составлены сразу три административных протокола.

"Были составлены протоколы по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 "Мелкое хулиганство". Материалы направлены в административный суд для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Позже в сети появились извинения правонарушителя. Он просил прощения за свое поведение на людях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946284-neprilichnye-telodvizheniya-na-politseyskoy-mashine-snyali-na-video-v-uralske/