"Брызнули в лицо перцовым баллончиком": казахстанца возмутили действия полицейских

Водитель. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

Водитель фуры пострадал при встрече с дорожно-патрульной полицией на трассе в Талгарском районе. Мужчина утверждает, что один из инспекторов брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалоба водителя большегрузной машины распространяется в соцсетях. Блогер по телефону побеседовал с мужчиной, якобы пострадавшим от действий полицейских. Отмечается, что конфликт произошел в Талгарском районе.

"Меня остановили из-за отсутствия якобы брызговиков на прицепе. Но они имеются, заводские, из пластмассы. У них у самих на служебной машине не светился подномерник из-за отсутствия лампочки. Торчали в разные стороны провода.

Полицейский составил протокол, я отказался его подписывать. Позвонил в "102", все разъяснил. Пытался их остановить, в результате мне брызнули в лицо перцовым баллончиком и уехали. Пришлось вызывать скорую помощь, медики очищали мне глаза", - рассказал водитель.

На пост отреагировали в департаменте полиции Алматинской области. Выяснилось, что инцидент произошел 4 декабря на автодороге Алматы-Кокпек-Коктал.

"В отношении инспекторов батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области в настоящее время проводится служебное расследование. Изучаются все детали, а также записи портативных видеорегистраторов сотрудников.

По результатам расследования будет принято принципиальное решение об их дисциплинарной ответственности", - заявили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что в случае неправомерных действий со стороны полицейских, граждане могут обратиться в управление собственной безопасности по телефону: 8 (7282) 60 81 58.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946267-bryznuli-v-litso-pertsovym-ballonchikom-kazahstantsa-vozmutili-deystviya-politseyskih/