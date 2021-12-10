Женщина потеряла 2-летнего сына на улице в Туркестанской области

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Жительница Сарыагаша потеряла на улице своего 2-летнего ребенка. Отыскать пропавшего мальчика помогли сотрудники полиции, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Мать обратилась в дежурную часть Сарыагашского РОП. Женщина пояснила, что потеряла сына возле автовокзала на одной улиц поселка. Она пыталась найти ребенка самостоятельно, однако ничего не вышло.

Полицейские Сарыагашского района сразу же приступили к поискам пропавшего ребенка. Стражи порядка тщательно прочесали близлежащие улицы, опросили очевидцев и прохожих, а также изучили камеры видеонаблюдения.

Пропавшего ребенка удалось найти в течение двух часов. Мальчик находился в двух километрах от дома на одном из перекрестков.

Мальчика вернули маме.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поисках пропавшего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946266-zhenschina-poteryala-2-letnego-syna-na-ulitse-v-turkestanskoy-oblasti/