"Лоб, уши, губы порваны": стали известны подробности смерти задержанного в полиции Шымкента (видео)

Отец погибшего Еркара Жумабаев. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Накануне во время допроса в департаменте полиции Шымкента скончался 31-летний подозреваемый. Друг мужчины, который был задержан вместе с ним, а также отец погибшего рассказали подробности произошедшего, передает телеканал КТК.

Нурболата Жумабаева и Сергея Петрова задержали по подозрению в угоне дорогих авто. Сами мужчины живут в Костанае, в Шымкент приехали около недели назад. По данным телеканала, они должны были забрать невесту Нурболата и вместе вернуться в Костанай. На 17 декабря была назначена свадьба.

Но в итоге все обернулось настоящей трагедией. Мужчин задержали по подозрению в угоне, доставили в отделение полиции и несколько часов допрашивали.

По словам Сергея Петрова, признание в совершении преступления из них буквально выбивали.

"Я видел, как, короче, они наносили ему удары, короче, заводили в кабинет. Его в одни кабинет завели, меня в другой кабинет заводили. Руками, ногами били. У меня наручники были. Они наручники надели, начали избивать. Надели мне куртку на голову.

Сейчас повезли потом меня в больницу, диагноз поставили: сотрясение головного мозга, побои на мне. В наручниках избивали, все это зафиксировалось", - рассказал Петров.

Мужчина вспоминает, что через несколько часов полицейские вдруг прекратили допрос с пристрастием и стали задавать вопросы про здоровье его друга Нурболата. Еще через какое-то время сообщили, что он скончался от остановки сердца.

Отец Нурболата во внезапную естественную смерть сына не верит. По словам мужчины, его сын всегда был здоровым, занимался спортом. В морге отцу удалось взглянуть на тело Нурболата. Он считает, что в полиции его сильно избили.

"Лоб, уши, губы порваны. Шея вся темная, между ног ссадины. И руки – как будто били железным чем-то. Везде по телу ссадины. Крепкий был парень. Кто его еще мог бить, если в полицию он пришел здоровым, а вынесли тело?" - поделился Еркара Жумабаев.

Отец погибшего нанял адвоката, который уже нашел множество нарушений в ходе задержания.

"Более трех часов, я так понимаю, его незаконно держали в департаменте полиции города Шымкента. Где был адвокат? Вопрос. В любом случае, я так понял, даже его до следователя, кажется, не довели. Почему задерживают с "маски-шоу", с омоновцами? Что, он является каким-то членом ОПГ? Я очень сомневаюсь. Почему его не могли вызвать повесткой, как нормального гражданина?" - вопрошает адвокат Талгат Есимов.

В департаменте полиции, между тем, заявили, что во время допроса мужчина просто внезапно потерял сознание. Ему оказали первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

Пока об отстранении кого-то из сотрудников и вышестоящего начальства ничего неизвестно. Местная полиция в расследовании дела теперь участия не принимает.

"Дальнейшие решения сейчас принимаются прокуратурой. Там работает группа, работает департамент собственной безопасности МВД Республики Казахстан. Если мы туда вмешиваться будем, это будет как бы вмешательство в ход следствия", - сообщил глава ДП Шымкента Ералы Жумаханбетов.

Источник: КТК

Произошедшее прокомментировал и аким Шымкента Мурат Айтенов. Его слова опубликовал портал Otyrar.kz.

По словам акима, дело взято под контроль. После вскрытия специалисты должны установить причину смерти мужчины. Градоначальник добавил, что сейчас ведется работа по установке камер во все места уголовно-исполнительной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946235-lob-ushi-guby-porvany-stali-izvestny-podrobnosti-smerti-zaderzhannogo-v-politsii-shymkenta-video/