Спиртное с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске

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Партию алкогольной продукции с поддельной маркировкой выявили сотрудники полиции в Усть-Каменогорске, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ходе ОРМ сотрудники ДП ВКО в одном из магазинов областного центра изъяли 31 бутылку алкоголя. При осмотре товара было заметно несоответствие учетно-контрольных марок, согласно стандартам и правилам маркировки подакцизного товара на территории РК, отметили в полиции.

Изъятый алкоголь. Фото: Polisia.kz

В ходе проверки установлено отсутствие кодов в базе акцизных марок КГД МФ РК.

Предпринимателю грозит наказание в виде штрафа в размере 150 МРП, а также конфискация продукции и лишение лицензии за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 283 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946203-spirtnoe-s-poddelnoy-markirovkoy-prodavali-v-ust-kamenogorske/