Акимат прокомментировал видео "с укладкой асфальта" в снег в Талгаре

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Видео "с укладкой асфальта" в снег прокомментировали в акимате Талгарского района Алматинской области. Ответ опубликован на официальной странице ведомства в Instagram.

В акимате отметили, что действительно 8 декабря проводились земляные работы по улице Абылай хана в Талгаре. Но это была не прокладка асфальта, а временные меры для проезда жителей.

"В связи со строительством новой школы вдоль улицы Абылай хана была проложена канализационная система. После окончания работ сотрудники засыпали траншею своим грунтом и провели работы по укреплению. Блогер заснял именно этот момент", - пояснили в акимате Талгарского района.

Здесь заметили, что подрядчик произвел временные работы вдоль траншеи шириной 50 см по просьбе местных жителей, чтобы они могли беспрепятственно заезжать в свои дома.

Прокладка асфальта на улице Абылай хана планируется только в следующем году весной.

"Блогер также озвучивает, что якобы акимат не успевает освоить бюджет, так как конец года. Отметим, что временную прокладку компания провела за свои средства. То есть высказывание блогера не соответствует действительности.

Временные работы проводились примерно с 21.30 до 22.30 часов. В это время температура воздуха показывала 3 градуса выше нуля.

Также отметим, что вдоль прокопанной траншеи на грунте отсутствовало снежное покрытие", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео из Талгара. Блогер сообщил, что рабочие укладывают асфальт, несмотря на снег и слякоть. По его мнению, они торопились, так как конец года и нужно освоить бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946165-akimat-prokommentiroval-video-s-ukladkoy-asfalta-v-sneg-v-talgare/