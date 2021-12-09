Один из крупных районов переименовали в Караганде

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В Караганде переименовали Октябрьский район. Теперь он будет носить имя лидера партии "Алаш" Алихана Букейханова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление по развитию языков Карагандинской области.

Решение о переименовании Октябрьского района было принято на очередной IX сессии маслихата Карагандинской области с участием главы региона Жениса Касымбека.

"На сессии было рассмотрено подготовленное ранее совместное постановление акимата и маслихата о присвоении имени Алихана Букейханова Октябрьскому району. Теперь район будет называться район Алихана Букейханова. Соответствующие документы переданы на регистрацию в Министерство юстиции", - сообщили в управлении по развитию языков Карагандинской области.

Публичные слушания о переименовании Октябрьского района прошли в марте этого года. Участники большинством голосов поддержали идею.

Стоит отметить, что в состав района имени Алихана Букейханова входят микрорайоны Майкудук, Пришахтинск, Сортировка, ЖБИ и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946158-odin-iz-krupnyh-rayonov-pereimenovali-v-karagande/