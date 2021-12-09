Подростки устроили отжимания на пешеходном переходе в Актау

Подростки отжимаются. Кадр из видео: ДП Мангистауской области

Нарушителей ПДД выявили стражи порядка в Актау. Подростки переходили дорогу по пешеходному переходу и начали отжиматься на середине пути, сообщается в официальном Instagram ДП Мангистауской области.

Видео с нарушителями выявили в ходе мониторинга соцсетей. Участниками ролика оказались двое парней 2005 года рождения. Они являются студентами одного из колледжей.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли законных представителей одного из парней. Также был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Второго подростка разместили в Центр адаптации несовершеннолетних Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946120-podrostki-ustroili-otzhimaniya-na-peshehodnom-perehode-v-aktau/