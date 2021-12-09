Видео с "нападением на кемпинг" объяснили в полиции Павлодарской области

Место происшествия. Кадры из видео: instagram.com/kolesa_ekibasa

Видео, которое распространилось через WhatsApp, а после появилось в социальных сетях, прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области. На кадрах мужчина демонстрирует машины с разбитыми стеклами. При этом указывает, что в поселке Шидерты произошло вооруженное нападение, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах были запечатлены автомобили, в которых разбиты стекла. Комментируя произошедшее, автор поясняет, что повреждение машин - дело рук вооруженных злоумышленников.

"Ребята, кто будет ехать со стороны Павлодара в направлении Нур-Султана, в Шидерты не останавливайтесь. Было вооруженное нападение на кемпинг, так что будьте осторожны", - говорит мужчина за кадром.

В ДП Павлодарской области по факту провели проверку и выяснили, что никто здесь не стрелял.

3 декабря в полицию было обращение о том, что неизвестный ночью разбил окна машин в селе Байет.

Поврежденными оказались Toyota Camry и Lada Granta. Злоумышленник установлен, им оказался 35-летний сельчанин. Машины пострадали, как выяснилось, без причины, а мужчина был в алкогольном опьянении.

Стражи порядка нашли и автора ролика, сообщения которого ничего общего с действительностью не имеют. С ним провели профилактическую беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946100-video-s-napadeniem-na-kemping-obyasnili-v-politsii-pavlodarskoy-oblasti/