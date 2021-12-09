Офлайн-занятия для второй смены отменили в школах Нур-Султана

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Занятия в офлайн-формате для учеников 0-7 классов, занимающихся во вторую смену, отменили в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

"9 декабря 2021 года в связи с ухудшением погодных условий, учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении управления образования, размещенном на сайте акимата.

Отметим, что сегодня в дистанционном формате занимались и ученики, обучающиеся в первую смену.

По данным портала Gismeteo, сегодня в столице температура воздухе колеблется в диапазоне 19- 28 градусов ниже нуля. Наблюдается усиление ветра до 3-5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946096-oflayn-zanyatiya-dlya-vtoroy-smeny-otmenili-v-shkolah-nur-sultana/