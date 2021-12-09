Слухи об исчезновении озера Балхаш в случае строительства АЭС в Казахстане обсуждают в Сети

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Пользователи Казнета выразили опасение касательно того, что строительство АЭС на озере Балхаш приведет к экологической катастрофе и полному исчезновению водоема.

Как передает официальный портал StopFake, это мнение является ошибочным. Вода необходима для безопасной работы атомных электростанций, поэтому их и строят на берегах водоемов.

Тем не менее, работа АЭС не вредит акватории и не способствует обмелению рек и озер.

Фактчекеры пояснили, что в современных атомных электростанциях используется двухконтурная система.

"В современных АЭС используется двухконтурная система: первый контур, в котором циркулирует вода из реактора, замкнутый, вода в нем циркулирует по кругу с помощью насосов. Тепло из первого контура передается воде второго контура, которая моментально закипает, превращается в пар и вращает турбину. Вращательное движение генерирует электричество в генераторе, установленном на общем валу c турбиной. Пар, выходящий из турбины, затем поступает в охладитель, где он снова преобразуется в жидкое состояние.

Важно отметить, что вода из первого контура никак не контактирует с водой второго контура, что положительно сказывается на безопасной эксплуатации АЭС и делает невозможным радиоактивное загрязнение воды, сбрасываемой в конечный поглотитель", - говорится в сообщении.

Также фактчекеры обратили внимание читателей на то, что работа атомной электростанции требует меньше воды, в случае с тепловой электростанцией. Тепловая электростанция мощностью 700 МВт потребляет для охлаждения конденсаторов 300 кубометров воды в секунду.

В это же время АЭС мощностью 900 МВт расходует лишь 40 кубометров воды в секунду. Таким образом, строительство АЭС на берегу водоема не способно снизить уровень воды в нем, не говоря уже об осушении.

За безопасность АЭС для экологии говорит тот факт, что практически все они расположены на берегах рек, озер, морей или океанов.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался о строительстве АЭС в стране. Кроме того, недавно Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о том, что атомную электростанцию в итоге все равно построят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946082-sluhi-ob-ischeznovenii-ozera-balhash-v-sluchae-stroitelstva-aes-v-kazahstane-obsuzhdayut-v-seti/