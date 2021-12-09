Школьников перевели на "дистанционку" из-за мороза в Нур-Султане

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Учеников 0-9 классов, занимающихся в первую смену, сегодня, 9 декабря, перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ДЧС столицы.

Как сообщили в ДЧС, ссылаясь на информацию от управления образования, в офлайн-формате уроки пройдут лишь для учеников 10- 11 (12) классов.

"В связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-9 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в столице 28 градусов мороза, к полудню температура поднимется до -24. В Нур-Султане также наблюдается сильный ветер с порывами до 3-5 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946023-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-iz-za-moroza-v-nur-sultane/