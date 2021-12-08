Сильная пыльная буря накрыла Мангистау (видео)

Кадр из видео. Источник: lada.kz

Сегодня, 8 декабря, сильная пыльная буря обрушилась на Мангистаускую область, из-за нее на дорогах плохая видимость.

Как пишет региональное издание "Лада", пыльная буря значительно замедлила движение на трассе Актау-Жанаозен, Жанаозен-Жетыбай, Актау-Акшукур, Актау-Аэропорт и в Мунайлинском районе.

Также, по словам водителей, на трассе Узень-Жетыбай видимость составляет всего 150 метров.

Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946013-silnaya-pylnaya-burya-nakryla-mangistau-video/