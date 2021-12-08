Россиянин 9 лет незаконно получал пенсию в Казахстане

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Гражданин России 9 лет получал пенсию в Казахстане, за что в итоге был оштрафован, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, в Риддере установлен мужчина, который приобрел гражданство в 2006 году в Алтайском крае и оформил паспорт гражданина Российской Федерации, однако все же продолжил получать пенсию в Казахстане.

"Будучи гражданином России, он 9 лет получал пенсию на территории Республики Казахстан, за что был привлечен к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП", – рассказал глава управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946008-rossiyanin-9-let-nezakonno-poluchal-pensiyu-v-kazahstane/