Айлин, Медина, Алихан: как астанчане называли своих детей в этом году

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В акимате Нур-Султана рассказали, какие имена пользовались популярностью среди новорожденных с начала этого года. Они приводятся на официальном сайте городской администрации.

Сперва в акимате привели общие показатели рождаемости.

"За 11 месяцев текущего года в Нур-Султане свой первый в жизни документ – свидетельство о рождении – получили 32 146 детей, что на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в официальном сообщении.

Самым популярным женским именем в этом году в Нур-Султане оказалось Айлин – его получили 437 новорожденных девочек. На втором месте – Медина, это имя дали 414 детям. В топ-15 популярных имен девочек в столице также вошли Айша, Амина, Томирис, Аяла, Айзере, Раяна, Сафия, Асылым, Айару, Мариям, Айым, Аиша, Зере.

Среди мальчиков в 2021 году чаще всего малышей называли именем Алихан – 360 детей. В топ-15 в этой категории вошли такие имена, как Амир, Алан, Али, Алдияр, Арлан, Омар, Альтаир, Айсултан, Санжар, Ибрахим, Ислам, Рамазан, Ерасыл, Арсен.

По данным акимата, в этом году в городе заметно выросло и число новых семей, которые официально зарегистрировали брак. Так, за названный период расписались 11 289 пар. В 2020 году был зарегистрирован 9 571 брак.

"Специалисты отмечают, что к браку и созданию семьи сейчас подходят более ответственно, осознанно. Средний возраст новобрачных сегодня составляет 26-28 лет, тогда как 4-5 лет назад он составлял 22-23 года. В брак вступают не только молодые люди, но и в зрелом возрасте – в 50-60 и даже 70 лет", – подчеркнули в акимате столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945987-aylin-medina-alihan-kak-astanchane-nazyvali-svoih-detey-v-etom-godu/