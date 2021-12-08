Рекордные морозы и потепления: чем запомнилась погода в ноябре 2021

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Казахстанские синоптики собрали статистику по погоде в стране за ушедший ноябрь - предпоследний месяц 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, по словам метеорологов, в периоды с 3 по 8 ноября, а также с 16 по 20 ноября по территории Казахстана прошли холодные воздушные массы из районов северных морей.

Это привело к установлению новых температурных рекордов, которые перекрыли прошлые многолетние минимумы по температуре воздуха.

В первой декаде месяца на большей части Казахстана ночная температура воздуха опустилась до отметки от -10 до -18°С. При этом на востоке страны холод был сильнее (до минус 18 - минус 26°С), а на юге - слабее (до минус 3 - минус 9°С).

Сообщается, что 4 ноября на метеорологической станции "Риддер" в ВКО была зафиксирована самая низкая температура воздуха - минус 26,3°С. Это новый рекорд, который перекрыл предыдущий, поставленный еще в 1989 году (-19,6°С).

Еще одна заметная волна холода пришлась на вторую половину второй декады, когда на всей территории страны температура воздуха понизилась до следующих показателей:

в северной половине - до минус 17 - минус 28°С;

- до минус 17 - минус 28°С; в южной половине - до минус 6 - минус 15°С.

На метеостанции "Мугоджарская" (Актюбинская область) ночью 17 ноября был зафиксирован второй температурный рекорд - минус 18,1°С. Это обновило предыдущий рекорд, поставленный в 1993 году (-17,6°С).

Помимо этого, в отдельные дни ноября в Казахстан прибывали теплые воздушные массы из районов Средиземного моря и Средней Азии.

Благодаря этому были обновлены и рекорды максимальных температур воздуха, зафиксированные на севере, северо-западе и на востоке Казахстана.

К примеру, на метеостанции "Карабутак" (Актюбинская область) днем 9 ноября температура воздуха составила +8,8°С, что обновило предыдущий рекорд этого дня, который составлял +8,0°С (1981 год).

В Усть-Каменогорске (ВКО) 25 ноября дневная температура воздуха составила +12,0°С. Предыдущий рекорд этого дня составлял +8,0°С (1973 год).

Также в ноябре, помимо температурных рекордов, наблюдались и другие неблагоприятные погодные явления: сильный ветер, метель, пыльная буря, туман, гололед, сильный снег.

В течение месяца часто по республике ветер усиливался до 15-28 м/с, а в отдельных районах он достигал критериев стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ).

Синоптики привели в качестве примера метеорологические станции "Достык", "Жаланашколь" и "Баканас" (Алматинская область), а также "Тараз", "Шокпар" (Жамбылская область), "Тасты" (Туркестанская область), "Балхаш" (Карагандинская область) и "Жарма" (Восточно-Казахстанская область).

Там регистрировалась скорость ветра в диапазоне от 30 до 43 м/с.

В РГП "Казгидромет" также указали, что 26 ноября на метеорологической станции "Шуылдак" (Туркестанская область) выпало очень много снега - 37,6 мм. При этом норма за декаду составляет всего 23 мм.

В Нур-Султане 9 ноября была зафиксирована самая высокая температура воздуха (+7,5°С), 19 ноября - самая низкая температура воздуха (-22,6°С). При этом отмечается, что рекордов в температурном режиме не было, однако они были отмечены по количеству осадков.

За месяц количество выпавших осадков составило 51,5 мм (184% от нормы), месячная норма при этом равняется 28 мм.

Днем 24 ноября и ночью 25 ноября была достигнута норма месячных осадков, такой же случай в последний раз был в ноябре 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945937-rekordnye-morozy-i-potepleniya-chem-zapomnilas-pogoda-v-noyabre-2021/