"Тиктокеры нас порвали бы": аким Алматы прокомментировал итоги конкурса

Бакытжан Сагинтаев. Фото: СЦК РК

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал итоги конкурса тиктокеров. Во время брифинга на площадке СЦК ему задали вопрос о том, почему среди победителей оказались госслужащие, передает NUR.KZ.

Журналист задал вопрос о том, почему в конкурсе, на который акимат потратил более 30 млн тенге, победила сотрудница акимата, член АНК и дочери руководителя компании-поставщика.

"Участники должны были снять видео, посвященное Дню города. Победителей выбирали по количеству просмотров. Однако алматинцы, которые действительно постарались, сняли красивые сюжеты и набрали больше всего охватов, не выиграли. Акимат опубликовал список десяти победивших аккаунтов, часть из них в TikTok отсутствуют либо не снимали видео", - заявила журналист.

Однако, по словам акима, принять участие в конкурсе могли все.

"Если бы было так, как вы говорили, тиктокеры нас порвали бы. Когда я с ними встречался, мы разные темы обсуждали, это было за месяц до дня города. Я сказал - "примите участие в Дне города, чтобы оживить его". Они сказали - "День города вы проводите для взрослых, это ваш праздник - день города. А молодежь вообще сама по себе. Чтобы заинтересовать молодежь, организуйте конкурс, мы будем снимать ролики". Запустили.

Они все участвовали. И если работник акимата или ребенок кого-то TikTok занимается, запрещено, что ли? Кому что нравится, он делает. Десятки миллионов просмотров - мы считаем, что достигли цели, запустив молодежь в то, как город видится глазами тиктокеров, молодых ребят. Через их аудиторию мы показываем наш город всему миру. Ничего страшного здесь нет, если кто-то там из госслужащих участвует - это же не запрещено. Вы тоже могли участвовать", - заявил аким.

Между тем, Сагинтаев отметил, что проверит еще раз итоги конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945936-tiktokery-nas-porvali-by-akim-almaty-prokommentiroval-itogi-konkursa/