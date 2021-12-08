Мужчина избил 7-летнего пасынка в Усть-Каменогорске

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42-летний житель Усть-Каменогорска избил 7-летнего сына своей сожительницы. Пострадавший поступил в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

По информации ведомства, 7-летний мальчик был доставлен в больницу 6 декабря. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.

Стражи порядка выяснили, что ребенка избил 42-летний сожитель его матери. В семье четверо детей, но официально мужчина и женщина в браке не состоят.

6 декабря жительница Усть-Каменогорска ушла на работу, гражданский муж остался дома с детьми. Вернувшись поздно домой, горожанка увидела телесные повреждения у сына и сразу сообщила об этом участковому инспектору.

На место вызвали скорую помощь, мальчика доставили в больницу.

По словам матери пострадавшего, ее муж в алкогольном опьянении ударил руками по лицу ребенка, который ослушался его.

"В настоящее время в отношении мужчины вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), который направлен в суд для принятия решения", - сообщили пресс-службе УП Усть-Каменогорска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945927-muzhchina-izbil-7-letnego-pasynka-v-ust-kamenogorske/