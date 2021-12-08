Сирот без объяснения причин сняли с очереди на жилье в Петропавловске (видео)

Евгений Гусельников. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

В Петропавловске сирот сняли с очереди на жилье без объяснений причин. Многие из них годами ждут своего уголка от государства, но теперь, по всей видимости, ждать придется еще дольше.

С инвалидом III группы Евгением Гусельниковым встретились корреспонденты телеканала "Астана". Мужчина рассказал, что в очереди на жилье стоит уже больше 10 лет, а минувшим летом его без объяснения причины удалили из списка очередников.

Евгений несколько месяцев подряд обивает пороги всех инстанций, но безрезультатно.

"Я позвонил в акимат, там дали ответ, что Астана отказывается, говорит, что это затратно по деньгам, что восстанавливать не будут и сказали заново надо вставать на очередь. Я простоял уже много лет, и как я могу на очередь вставать заново, если у меня 865 очередь на этот момент", - возмущен петропавловец.

В такую же ситуацию попал сирота Сергей Гамзин. В детском доме он рос с 7 лет, после выпуска из учреждения он должен был автоматически встать в очередь на жилье, но по каким-то причинам этого не произошло. Что его нет в очереди, Сергей узнал лишь спустя годы.

Мужчина несколько лет собирал справки и доказывал, что родители действительно отказались от него. В итоге его включили в список очередников после судебных тяжб, а через год вновь исключили.

"Приехал в акимат, начал разбираться, мне конкретного ответа не дали. У меня сейчас трое детей, ждем четвертого ребенка. Своего жилья нету. Я столько времени потратил на это все, чтобы восстановили и стоял в очереди. Я не требую чужого, а свое, то, что мне по закону должны предоставить", - возмущен Сергей.

Ситуацию прокомментировали в акимате Петропавловска. Там заявили, что граждане пропали из списка из-за перехода от бумажной базы данных к электронной.

"Касательно Гусельников сейчас мы направили запрос в область, далее был направлен запрос в республику, и у них уже на рассмотрении данные документы. После чего его включат в очередь. Касательно Гамзина - он обратился относительно недавно, сейчас по нему направили запрос в архив, после чего будет направлен в область и республику для восстановления в очереди", - объяснила пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Айтулова.

Если исчезают из списков петропавловцы мгновенно, то на восстановление очередности уходят месяцы. Иногда доходит до абсурда - из очереди исключают живых людей, объясняя это их смертью. Сколько еще в регионах таких пропавших бесследно очередников, неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945829-sirot-bez-obyasneniya-prichin-snyali-s-ocheredi-na-zhile-v-petropavlovske-video/