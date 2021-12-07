Своры бродячих собак держат в страхе жителей пригорода Актобе

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители пригорода Актобе пожаловались на участившиеся случаи нападения и преследования со стороны бродячих собак. По словам взволнованных горожан, собаки сбиваются в стаи и представляют опасность для них.

Как передает "Первый канал "Евразия", больше всего местные жители переживают за детей. Чаще всего они гуляют на улице под присмотром, а школьников родители приводят и отводят, чтобы защитить в случае нападения.

Отмечается, что жители микрорайона "Кызылжар" в последнее время боятся выходить на улицу.

Сельчанка Саодатхан Мырзабаева пожаловалась журналистам на то, что уже неоднократно обращалась за помощью к участковому инспектору, однако это не принесло каких-либо результатов.

При этом, по ее словам, бродячая собака покусала соседского ребенка.

В ветстанции в ответ на жалобы горожан сообщили, что занимаются отловом собак. При этом они заявили, что в сложившейся ситуации виноваты сами горожане.

Глава городской ветеринарной станции Турым Алпамыс указал, что большое число жалоб поступает от школ.

"Откуда они там? У этих собак были хозяева. Это понятно. Все зависит от людей. Нужно всех домашних животных чипировать. И закон пересмотреть", - высказался Алпамыс.

В ведомстве подчеркнули, что за этот год они поймали почти 5000 бродячих животных. Из бюджета на эту работу выделено около 21 млн тенге. Зоозащитники, в свою очередь, указали, что на эти деньги можно было построить приют для собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945796-svory-brodyachih-sobak-derzhat-v-strahe-zhiteley-prigoroda-aktobe/