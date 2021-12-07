Почти миллион фальшивых долларов сожгли в Алматы (видео)

Фото: АФМ РК

В Алматы сотрудники территориального департамента АФМ в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивую иностранную валюту в особо крупном размере, передает NUR.KZ.

"Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города К. при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США", - сообщили в пресс-службе АФМ.

По данным следствия, К. с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США. В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.

Сегодня поддельные купюры были уничтожены. Сам фальшивомонетчик осужден на 6 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945739-pochti-million-falshivyh-dollarov-sozhgli-v-almaty-video/