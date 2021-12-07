Прорыв теплотрассы в Алматы: когда устранят последствия происшествия

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, когда будут ликвидированы последствия прорыва теплотрассы, который произошел сегодня на проспекте Рыскулова в Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе компании, планируемый срок завершения работ - сегодня, 7 декабря, в 22.00.

Напомним, сегодня утром в Алматы произошел прорыв теплотрассы, улицу заволокло паром. Движение по проспекту Рыскулова было частично закрыто.

Корреспондент NUR.KZ выезжал на место события и рассказал, как обстоит дело на проспекте Рыскулова, где и произошло ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945715-proryv-teplotrassy-v-almaty-kogda-ustranyat-posledstviya-proisshestviya/