24 иностранца выдворены из страны в Алматы

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Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов рассказал о выдворении из Казахстана свыше двух десятков иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщатся на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

С 6 декабря в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. Его проводят с целью поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в РК.

Как отметил Бутунчинов, за первый день проведения ОПМ привлечено к административной ответственности 306 нарушителей миграционного законодательства, свыше 230 - иностранцы.

По решению суда выдворены за пределы РК 24 иностранца.

"Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено 64 принимающих лица. Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК привлечено 8 работодателей", - отметил начальник управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945712-24-inostrantsa-vydvoreny-iz-strany-v-almaty/