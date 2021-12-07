Свидетелей избиения мужчины ищут его родные в Алматы

Фото: www.instagram.com/zhaloby.almaty

В Алматы ищут свидетелей жестокого избиения мужчины, которое произошло 5 декабря в 21.00. Как сообщается в одном из пабликов, сначала двое мужчин спорили на парковке, потом один из участников конфликта увел другого на детскую площадку и избил до потери сознания, передает NUR.KZ.

"5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК "Алмалы" (в Алатауском районе) случился следующий инцидент: мужчина, лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания.

Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга. Ищем свидетелей", - говорится в посте в паблике zhaloby.almaty в соцсети Instagram.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.106 УК РК.

"С целью раскрытия данного преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности, в отделе полиции при УП Алатауского района создана специальная следственно-оперативная группа", - рассказали в Департаменте.

В ведомстве подтвердили, что случай произошел 5 декабря в микрорайоне "Акбулак".

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Тимирязева и Маркова в Алматы произошло ограбление: на проходившую там пенсионерку напали, несколько раз ударили, после чего отобрали у нее ценные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945684-svideteley-izbieniya-muzhchiny-ischut-ego-rodnye-v-almaty/