Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Таласа Омарбекова

Талас Омарбеков. Фото: kaznu.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Таласа Омарбекова в связи с его смертью. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ниже приведен отрывок из телеграммы, направленной Токаевым.

"Талас Омарбекович долгие годы проработал на преподавательской стезе в Казахском педагогическом университете имени Абая и Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Он внес значительный вклад в развитие отечественной науки.

Неоценимы его заслуги в формировании новой истории независимого Казахстана. Его деятельность была посвящена глубокому изучению тюркского мира, генеалогии нации, кочевой культуры народов Центральной Азии.

Имя и светлый образ Таласа Омарбековича навсегда останутся в памяти нашего народа, его коллег и учеников", – говорится в телеграмме.

Талас Омарбеков – известный общественный деятель, ученый-педагог, доктор исторических наук, профессор, почетный член Национальной академии наук Республики Казахстан.

Является автором семи монографий и более 200 научных трудов по актуальным вопросам истории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945678-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-professora-talasa-omarbekova/