Пойманный пьяным за рулем чиновник из Павлодара соврал, что он безработный

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Сотрудник управления по делам религий Павлодарской области сообщил в суде, что он безработный, чтобы его не наказали на службе за вождение в пьяном виде. Об этом рассказали в департаменте Агентства РК по делам госслужбы региона, передает Павлодар-онлайн.

В ведомстве проинформировали о двух выявленных фактах, когда госслужащие Павлодарской области садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"В этом году 28 августа главный специалист аппарата акима Железинского сельского округа Атмаев и 15 ноября главный специалист управления по делам религий Павлодарской области Амиркенов по факту вождения в нетрезвом виде были арестованы на 15 суток и лишены водительских прав сроком на семь лет", - рассказали в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области.

Оказалось, что сотрудник управления по делам религий, когда его задержали полицейские, скрыл от них информацию о месте работы.

"При задержании и в суде он указал себя как безработного. Однако в ходе мониторинга постановления суда департаментом было выявлено, что Амиркенов является государственным служащим", - сообщил главный специалист управления департамента Агентства РК по делам госслужбы Ерганат Абисаликов.

Направлены письма о принятии дисциплинарных мер в отношении обоих чиновников. Известно, что главного специалиста аппарата акима уже уволили с занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945677-poymannyy-pyanym-za-rulem-chinovnik-iz-pavlodara-sovral-chto-on-bezrabotnyy/