Полицейского из Актобе уволили из-за 3000 тенге

Иллюстративное фото: УП Семея

Актюбинец в Instagram рассказал, что перечислил 3 тысячи тенге на счет сестры полицейского. После жалобы стража порядка уволили. Он подал в суд с требованием о восстановлении на работе. Однако ему отказали, передает "Диапазон".

В соцсетях появилась жалоба от водителя, который утверждал, что его машину остановили полицейские и получили от него 3 тысячи тенге.

В ДП Актюбинской области отреагировали на пост и установили сотрудников, о которых шла речь.

Оказалось, что 3 тысячи тенге мужчина не передавал лично стражам порядка, а перевел деньги родной сестре одного из них. Именно на него было заведено уголовное дело по статье "Получение взятки".

Полицейского уволили за проступок, дискредитирующий правоохранительные органы.

Позже уголовное дело о получении взятки прекратили, но в постановлении следователь Антикоррупционной службы прямо указал о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Полицейский пытался восстановиться на службе через суд. Он объяснял, что его не могли лишать должности до окончания расследования уголовного дела.

Однако суд установил, что его уволили на законных основаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945644-politseyskogo-iz-aktobe-uvolili-iz-za-3000-tenge/