Мусор, провода и исчезнувший спирт: алматинцы пожаловались на состояние горных хижин (фото)

Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official

Алматинцы пожаловались на состояние спасательных хижин, которые были установлены в горах Алматы. Фото мусора в хижинах появилось в Сети, передает NUR.KZ.

В посте в паблике kris.p.almaty.official в Instagram выложили фото хижин. В описании говорится, что в расположенных в Верхнем Горельнике домиках, судя по всему, "похозяйничали электрики, которые должны были повесить солнечные панели, провести электричество и связь".

"Теперь хижина внутри совершенно не похожа на те красивые фотографии из недавних новостей, когда их только устанавливали: на полу и рядом на улице остались обрезки проводов и пластиковых хомутов; внутри оставлен бытовой мусор и скоропортящиеся продукты; все дрова сожжены, но зачем то оставлена нерабочая зажигалка (спичек тоже не осталось); буржуйка полна золы; разобрана и оставлена в таком виде розетка; в аптечке куда-то пропал весь этиловый спирт; снаружи с крыши возле входа свисает какой-то оголенный провод.

В общем, впечатление осталось удручающее, а ведь это еще только зима, и там мало кто ходит... Можно ли доверять нашему обществу общественную собственность?" - возмущен автор поста.

В Управлении туризма Алматы сообщили, что совместно с горным сообществом ведомство проделало большую работу по развитию туристской инфраструктуры в горах. С помощью спонсоров в горах изготовили и установили 15 горных хижин и два контрольно-спасательных пункта.

"На местах ведутся работы по настройке и подключению хижин к тревожным кнопкам и солнечных батарей. На сегодня идет процесс передачи в Управление государственных активов города Алматы, которые позднее передадут их на баланс коммунальной собственности Службы спасения города Алматы с их дальнейшим обслуживанием.

К сожалению, выявленный факт вандализма - это отсутствие культуры людей, посетивших горную хижину. Мы столкнулись с несознательными гражданами, которые раскидали мусор в надежде, что кто-то уберет за ними. Следует помнить об этикете и оставлять убежище чище, чем оно было до вашего прихода. Мы призываем соблюдать чистоту и бережно относиться к имуществу хижины, которая может спасти жизни людей", - заявили в Управлении туризма.

Напомним, об открытии 15 хижин для туристов в горах Алматы сообщалось в начале лета. Отмечалось, что хижины будут оснащены тревожными кнопками для вызова спасателей и сигналом W-iFi.

Хижины представляют собой оранжевые модульные конструкции, снабженные печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945637-musor-provoda-i-ischeznuvshiy-spirt-almatintsy-pozhalovalis-na-sostoyanie-gornyh-hizhin/