СМИ: Таксисты "Яндекса" отказались работать в Шымкенте

Кадр из видео: КТК

Накануне таксисты из Шымкента отказались работать. Водители говорят, что сотрудничают с "Яндексом", однако их труд оценивается слишком низко. Они потребовали поднять расценки за посадку пассажиров и снизить комиссии, передает КТК.

"250 тенге - это мало! Есть амортизация, есть комиссии, проценты, которые мы платим, штрафы за нарушения. Мы считаем, что минимум 400 тенге посадка должна быть. Сейчас мы едем 6-7 километров и получаем за это 450-490 тенге. А если при этом в салоне четыре человека? Получается, с пассажира меньше 100 тенге выходит. Мы хуже автобуса что ли?" - возмутился водитель Амирхан Борбасов.

Таксисты утверждают, что в Шымкенте расценки гораздо ниже, чем в других городах Казахстана. Работать становится невыгодно, потому что стоимость топлива и запчастей постоянно растет.

Для того, чтобы зарегистрироваться в сервисе, они обращаются в местные компании, состоящие в партнерских отношениях с "Яндексом". Там говорят, что не влияют на ценообразование.

В казахстанском представительстве "Яндекс Go" пояснили, что в конце ноября комиссию уже пересмотрели и увеличили тариф. Для большего заработка существуют мотивационные программы.

При этом в компании отметили, что о возмущениях таксистов из Шымкента ничего не знают.

"К нам водители с какими-либо требованиями не обращались. Мы даже не знаем, кто они и подключены ли к сервису. Сервис работает в городе как обычно. Число водителей на линии на привычном уровне", - рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс Go".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945615-smi-taksisty-yandeksa-otkazalis-rabotat-v-shymkente/