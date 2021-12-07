Пьяный лихач "пролетел" на красный свет и едва не сбил пешехода в Нур-Султане (видео)

Полиция едет за лихачем. Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Автолюбителя, грубо нарушавшего ПДД и едва не сбившего пешехода, арестовали на 15 суток в Нур-Султане. Мужчину также лишили водительских прав на 7 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

Как рассказали в полиции, примерно в 3 часа ночи полицейские по камерам видеонаблюдения ЦОУ заметили авто, которое грубо нарушало правила дорожного движения. Водитель ехал на высокой скорости, создавал аварийные ситуации, дважды проехал на красный сигнал светофора и едва не сбил пешехода. Из-за действий автолюбителя едва не пострадали другие водители.

Полицейские, отследив авто по камерам, заблокировали его. Как оказалось, мужчина за рулем машины был пьян.

В итоге на автолюбителя составили 6 административных протоколов. Суд лишил его права управлять транспортными средствами на 7 лет. Кроме того, мужчина подвергнут административному аресту на 15 суток. Машина водворена коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945580-pyanogo-lihacha-arestovali-i-lishili-prav-v-nur-sultane-video/