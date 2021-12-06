Воду отключат на целый день в одном из районов Алматы

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Ряд частных домов алматинского микрорайона Калкаман-2 на день отключат от холодной воды, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

7 декабря с 8-ми до 20-ти часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Калкаман-2 в контуре улиц Ашимова – Абая – Шаляпина – Мусабаева.

Как пояснили в пресс-службе, временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при подключении к водопроводным сетям, вынесенным из-под места строительства продолжения проспекта Абая.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945573-vodu-otklyuchat-na-tselyy-den-v-odnom-iz-rayonov-almaty/