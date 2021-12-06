Замакима: При землетрясении в 7-8 баллов в Алматы могут обрушиться около 30% всех зданий

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Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов на правительственном часе в мажилисе озвучил результаты анализа устойчивости зданий мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Дюсенбай Турганов в ходе обсуждения в мажилисе вопроса развития гражданской защиты в Казахстане, сообщил, что по оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы, безвозвратные потери составят порядка 400 тыс. человек. При этом, добавил он, будет разрушено до 60% зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 млрд тенге.

"Изучив данные расчета анализа в условиях частых землетрясений, можно сказать, что при сильных толчках 7-8 баллов в Алматы могут обрушиться около 30% всех зданий. Общие потери населения составят от 370 до 385 тыс. человек. Прогнозируемый ущерб от землетрясения в 10 баллов - в деньгах может составить 2 трлн 479 млрд тенге", - сообщил в ответ заместитель акима Алматы Серик Кусаинов.

Ранее глава МЧС Юрий Ильин на правительственном часе в мажилисе рассказал о том, какая работа ведется в рамках обеспечения сейсмической безопасности в Казахстане.

"С начала года сейсмоусилено 6 жилых домов, 37 объектов здравоохранения и образования. В рамках развития цифровых технологий и, учитывая международный опыт, в Алматы установлены 9 автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения с магнитудой 4 балла и более, с последующим отображением в мобильном приложении. В перспективе планируется установить еще 28 станций", - сообщил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945530-zamakima-pri-zemletryasenii-v-7-8-ballov-v-almaty-mogut-obrushitsya-okolo-30-vseh-zdaniy/