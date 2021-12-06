Информацию о краже денег с карты умершей в больнице женщины прокомментировали в УОЗ Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель руководителя УОЗ Алматы Лаура Мырзагали прокомментировала обсуждаемый в Сети случай о якобы совершенной краже у умершей пожилой женщины в больнице РВ-90, передает NUR.KZ.

Во время Мырзагали журналист сообщил о том, что в Сети появился пост, в котором говорится, что у скончавшейся бабушки сотрудники больницы забрали телефон, а позднее ее родственники не досчитались на карте около 100 тысяч тенге.

Так, в о том, что "врачи с ее карточки снимали деньги, заправляли машину на заправке, обедали в "Каганате" и т.д. Когда им стали предъявлять, то врачи ответили, если будете шум поднимать, то мы труп вашей бабушки изрежем вдоль и поперек".

Мырзагали ответила на обвинения.

"Во-первых, приносим соболезнования родственникам умершей пациентки. Сейчас ведется следственная работа. Я думаю, что это является безответственным проступком, если кто-либо это совершил.

4 декабря были начаты следственные работы, по окончанию следственных действий вы получите информацию. Руководство данной организации в курсе и держит все на контроле", - заявила Мырзагали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945527-informatsiyu-o-krazhe-deneg-s-karty-umershey-v-bolnitse-zhenschiny-prokommentirovali-v-uoz/