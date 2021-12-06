Девять сейсмостанций для раннего оповещения о землетрясениях установлены в Алматы

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Глава МЧС Юрий Ильин на правительственном часе в мажилисе рассказал о том, какая работа ведется в рамках обеспечения сейсмической безопасности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава ведомства, утверждена Дорожная карта по обеспечению сейсмической безопасности страны до 2023 года, в которой предусмотрена реализация 24 мероприятий.

В справочной информации к правчасу сказано, что Дорожная карта включает в себя разработку комплектов карт детального сейсмического районирования территории Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.

"Начата разработка карты сейсмического районирования Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей. Всего выделено порядка 2 млрд тенге", - рассказал Ильин.

Там же разрабатываются карты микросейсмического районирования Усть-Каменогорска, а также развитие системы сейсмологических наблюдений и внедрение автоматизированной системы раннего оповещения.

"С начала года сейсмоусилено 6 жилых домов, 37 объектов здравоохранения и образования. В рамках развития цифровых технологий и, учитывая международный опыт, в Алматы установлены 9 автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения с магнитудой 4 балла и более, с последующим отображением в мобильном приложении. В перспективе планируется установить еще 28 станций", - добавил министр.

Ильин также сообщил, что из ведения Министерства образования и науки в ведение МЧС переданы Институт сейсмологии и Сейсмическая опытно-методическая экспедиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945515-devyat-seysmostantsiy-dlya-rannego-opovescheniya-o-zemletryaseniyah-ustanovleny-v-almaty/